В Петербурге задержали двоих безработных, открывших стрельбу по африканцам в метро

Правоохранители Северной столицы задержали двоих преступников, которые стали стрелять по африканцам на «Гражданском проспекте».

Согласно данным полиции, поздним вечером 1 марта хулиганы сели в метро на станции «Девяткино». Вслед за ними в вагон вошли двое африканцев. Спустя несколько минут, когда поезд остановился на платформе «Гражданский проспект», один из нарушителей, мужчина славянской внешности, открыл стрельбу из газового пистолета «Удар», целясь в африканцев.

Затем преступники стали распалять конфликт и перепалка переросла в драку. Двое петербуржцев бросились на африканцев и стали избивать их. Оружие в результате стычки оказалось выброшенным на железнодорожные пути. Выяснилось, что зачинщиками нападения были молодые люди 19 и 22 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино преступник ограбил двоих мужчин.