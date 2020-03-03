В Мурино разбойник оставил двух мужчин без телефонов, а после покатал на машине

Во Всеволожском районе Ленобласти правоохранители разыскивают злоумышленника, который отобрал телефоны у двух мужчин.

Преступный инцидент произошел в воскресенье, 1 марта, в Мурино, у дома №57 по улице шоссе Лаврики. В отдел полиции обратился 21-летний мужчина с заявление, что к ним с приятелем подошел неизвестный. Злоумышленник начал угрожать физической расправой и заставил их обоих сесть в салон припаркованного автомобиля Volkswagen.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, в машине неизвестный совершил хищение у них гаджетов, после чего довез их до дома №23 по улице Шувалова, высадил и скрылся.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

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