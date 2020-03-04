«Зенит» сегодня сыграет с «Ахматом» в четвертьфинале Кубка России

В среду, 4 марта «Зенит» сыграет с «Ахматом» в рамках четвертьфинального матча Кубка России.

Встреча состоится в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по петербургскому времени.

Главным арбитром матча назначен Николай Волошин из Смоленска, в качестве его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин (Москва) и Андрей Болотенков (Москва).

Выйдет ли на поле Артем Дзюба пока неизвестно. Нападающий до сих пор тренируется по индивидуальной программе из-за травмы. Футболист получил травму в товарищеской встрече с минским «Динамо». Напомним, матч между «Зенитом» и минским «Динамо» прошел 22 февраля и завершился со счетом 1:1.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст, он чувствует себя хорошо по всем показателям.