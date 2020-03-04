Жители Ленобласти жалуются на волков

Жители Ленобласти жалуются на волков
Волк. Фото: Pixabay

Жители Ленинградской области пожаловались в Охотнадзор на появление волков в черте населенных пунктов.

За последнюю неделю жалобы поступили из шести муниципальных районов Ленобласти.

В пресс-службе Охтнадзора по Ленобласти рассказали, что появление волков могло стать следствием бесснежной зимы в регионе.

«Как последствие бесснежной зимы, добыча волков в рамках любительской и спортивной охоты меньше показателей прошлого года (119 особей в этом сезоне против 168 особей в сезоне 2018-2019)», — отметили в ведомстве.

В Ленобласти насчитывается более 1250 особей волка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что центр с волками-психотерапевтами располагается в Тосненском районе Ленобласти. Просто так неподготовленного человека сюда никто не пустит. Чтобы зайти в вольер, нужно сначала обрести внутренний покой с помощью серии психотренингов.

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