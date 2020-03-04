Ургант поддержал решение отправить Little Big на «Евровидение»

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу «Вечерний Ургант» прокомментировал выбор группы Little Big в качестве представителя России на Евровидении -2020.

По его словам, такой выбор вносит разнообразие в список участников.

«Сколько можно работать по схеме Билан-Лазарев-Билан-Лазарев?» — сказал ведущий Дмитрий Хрусталев. «Похоже на маршрут какого-то веселого паровозика», — ответил Ургант.

Шоумен показал портрет фронтмена Little Big Ильи Прусикина с обнаженным татуированным торсом.

«Вот это достойный наконец-то человек. Сколько можно вылезать из рояля с балериной», — отметил Ургант, намекая на победное выступление Димы Билана в 2006 году.

Напомним, 2 марта в программе «Вести» на Первом канале сообщили, что от России на «Евровидение 2020» поедет петербургская группа Little Big.

Такое решение также поддержала продюсер Яна Рудковская – она убеждена, что на конкурс должен ехать либо Дима Билан, либо петербургская группа. Ребята точно устроят грандиозное шоу и даже могут привести конкурс в Россию, считает Рудковская.

«Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался выступать на «Евровидении-2020» в Нидерландах. Он был приглашен как победитель конкурса в 2008 году. Свое решение Билан объяснил тем, что организаторы не выполнили свои условия, а у него самого появились другие планы.