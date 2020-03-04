Петербургские депутаты утвердили врача Олега Эргашева на пост вице-губернатора

Законодательное собрание Петербурга поддержало назначение Олега Эргашева на должность городского вице-губернатора по социальной политике и здравоохранению Заседание прошло 4 марта.

Кандидатуру нового вице-губернатора поддержали 44 депутата, еще двое выступили против.

Эргашев будет отвечать за вопросы здравоохранения и социальной политики в Северной столице. Ранее пост вице-губернатора по соцполитике занимала Анна Митянина, которую недавно избрали на пост детского омбудсмена в Петербурге.

Отметим, что Олег Эргашев является доктором медицинских наук и занимает пост главного хирурга областного комитета по здравоохранению. Кроме того, Эргашев — профессор кафедры госпитальной хирургии им. Ф.Г. Углова в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университет им. И.П. Павлова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов предложил Эргашева на пост вице-губернатора Петербурга.