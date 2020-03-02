Беглов предложил Эргашева на пост вице-губернатора Петербурга

Беглов предложил Эргашева на пост вице-губернатора Петербурга
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Должность вице-губернатора Петербурга может занять Олег Эргашев. Его кандидатуру направил на согласование в Законодательное собрание губернатор Александр Беглов.

Эргашеву планируют поручить курирование вопросов здравоохранения и социальной политики, сообщили в Администрации Петербурга. Прежде за них отвечала Анна Митянина.

Место вице-губернатора стало вакантным после перехода Митяниной на новую должность. Она утверждена на пост уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. Её обязанности временно возложили на вице-губернатора Владимира Кириллова.

В Смольном Анна Митянина отвечала за вопросы социальной и демографической политики, здравоохранения и другие. Координировала она работу комитета по здравоохранению, комитета по социальной политике, управления ветеринарии, управления по развитию садоводства и огородничества, а также управления социального питания.

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Беглов предложил Эргашева на пост вице-губернатора Петербурга