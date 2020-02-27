Кириллова назвали неподходящим для обязанностей Митяниной

Кириллова назвали неподходящим для обязанностей Митяниной
Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов. Фото: gov.spb.ru

После перехода Анны Митяниной на должность детского омбудсмена её обязанности в Смольном временно возложили на вице-губернатора Владимира Кириллова. Он — далеко не самых подходящий кандидат на эту роль, считают эксперты.

«Мне кажется, что это место не для него. Он по характеру, по предыдущему опыту работы — не самый очевидный кандидат. Все-таки, его сфера деятельности больше связана с силовыми структурами, с безопасностью. Здесь нужен другой человек», — отметил в разговоре с gazeta.spb.ru политолог Юрий Светов.

Политолог подчеркнул, что Анна Митянина относится к категории людей, которых очень трудно заменить. Она обладала большим опытом работы в органах законодательной и исполнительной власти, была хорошим специалистом и разбиралась во всех юридических аспектах.

Человек, которому стоит поручить социальную сферу, должен обладать сопереживанием, сочувствием и «страдать из-за того, что в городе есть люди, у которых есть проблемы, болезни и сложности», подчеркнул Светов.

«У меня есть неожиданный ответ. На это место могли бы порекомендовать Светлану Юрьевну Агапитову. Она была прекрасным телевизионным журналистом и замечательным уполномоченным по правам ребенка. Жаль, что законодательство не дало возможности ей дальше работать. Она бы справилась [с должностью вице-губернатора — прим.ред.], — отметил политолог.

Светлана Агапитова. Фото: Baltphoto / Андрей Пронин
Светлана Агапитова. Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Напомним, Анну Митянину утвердили на должность уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. Прежде этот пост занимала Светлана Агапитова.

Её обязанности в Смольным временно возложили на вице-губернатора Владимира Кириллова. Как вице-губернатор Митянина отвечала за вопросы социальной и демографической политики, здравоохранения и другие.

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