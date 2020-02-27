Беглов освободил Митянину от должности вице-губернатора Петербурга

Беглов освободил Митянину от должности вице-губернатора Петербурга
Анна Митянина. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Анна Митянина освобождена от должности вице-губернатора Петербурга. Причиной этого стал её переход на пост уполномоченного по правам ребенка.

Смольный Митянина оставила 26 февраля. Распоряжение об её освобождении от должности подписал губернатор Александр Беглов.

Обязанности Митяниной временно возложены на вице-губернатора Владимира Кириллова. Он будет отвечать за решение вопросов социальной и демографической политики, здравоохранения и другие.

Коорднировать Кириллов будет комитет по здравоохранению, комитет по социальной политике, управление ветеринарии, управление по развитию садоводства и огородничества, а также управление социального питания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кандидатуру Анны Митяниной на посту детского омбудсмена Петербурга утвердили депутаты Законодательного собрания.

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