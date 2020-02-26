Детским омбудсменом Петербурга станет Анна Митянина

Уполномоченным по правам ребенка в Петербурге станет Анна Митянина. Её кандидатуру утвердили депутаты Законодательного собрания во втором туре голосования в среду, 26 февраля.

Первый тур состоялся на заседании парламента. По его итогам депутаты выбирали между сотрудницей аппарата Законодательного собрания Юлией Шик, набравшей 33 голоса, и вице-губернатором Анной Митяниной.

Митянина в первом туре заручилась поддержкой 28 депутатов. Один от голосования воздержался, 13 проголосовали против.

Помимо этого, на пост детского омбудсмена также претендовали педагог Ирина Аристова и правозащитница Екатерина Лебедева.

Должность уполномоченного по правам ребенка в Петербурге с декабря 2009 года занимала Светлана Агапитова. Пост она покидает в связи с окончанием второго срока в качестве детского омбудсмена.