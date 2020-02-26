Митянина и Шик прошли во второй тур выборов детского омбудсмена Петербурга

Вице-губернатор Анна Митянина и сотрудница аппарата Законодательного собрания Юлия Шик прошли во второй тур на выборах уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. Победителя депутаты определят на тайном голосовании.

Первый тур голосования прошел на заседании парламент 26 февраля. За Шик проголосовали 33 депутата, трое воздержались, шестеро проголосовали против. Митянину поддержали 28 парламентариев, один воздержался, 13 проголосовали против.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, на пост детского омбудсмена в Петербурге также претендовали педагог Ирина Аристова и правозащитница Екатерина Лебедева. Они набрали 10 и два голоса соответственно.

С декабря 2009 года уполномоченным по правам ребенка в Петербурге была Светлана Агапитова. Покинуть должность ей предстоит в связи с истечением второго срока на посту.