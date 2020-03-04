На станции «Международная» сыграли в футбол в честь Евро-2020

В петербургском метро проходят соревнования по panna-футболу. Провести их решено по случаю Евро-2020.

«Отмечаем 100 дней до старта Чемпионата Европы 2020 по футболу!», — уточнили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Соревнования проходят на станции метро «Международная» во Фрунзенском районе Петербурга. Для футболистов оборудовали огороженную площадку. Расположена она близ мозаичного панно с изображением Атланта.

Panna-футбол — это разновидность дворового футбола. Главное в игре не забивать голы, а прокинуть мяч между ног соперника.

Напомним, летом 2020 года Петербург примет четыре матча Евро-2020. На «Газпром Арене» состоятся три встречи в рамках группового этапа: Россия и Бельгия, Финляндия и Россия, а также Финляндия и Бельгия. 3 июля город примет четвертьфинальный матч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Евро-2020 сборная Финляндии будет жить в Репино.