Сборная Финляндии будет жить в Репино на Евро-2020

Сборная Финляндии поселится в Репино во время чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Тренировки команды будут проходить на базе в Зеленогорске.

В Репино разместятся футболисты и персонал, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сборной Финляндии.

«Наши тренировки в Петербурге будут проходить в Зеленогорске», — уточнили в пресс-службе.

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года в Зеленогорске тренировались футболисты сборной Англии.

Групповой этап Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах мира. Финны сыграют со сборной Дании 13 июня в Копенгагене и проведут два матча на «Газпром Арене» в Петербурге — со сборной России 17 июня и со сборной Бельгии 22 июня.

Матчи Евро-2020 принимают Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазко, Будапешт и Амстердам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Министерство спорта РФ утвердило программу подготовки к Чемпионату Европы по футболу в 2020 году.