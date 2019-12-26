Минспорта РФ утвердило программу Евро-2020 в Петербурге

Чемпионат пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Фото: pixabay.com

Чемпионат пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Фото: pixabay.com

Министерство спорта Российской Федерации утвердило программу подготовки к проведению Чемпионата Европы по футболу в следующем году.

Соответствующее распоряжение появилось в четверг, 26 декабря, на официальном сайте правительства России. В документе ведомство, несущее ответственность за организацию мероприятия, определило, какие объекты инфраструктуры и события будут финансироваться за счет федерального и городского бюджета.

В общей сложности, на реализацию подготовки будет направлено 3,5 миллиарда рублей, из них почти 3 млрд вложит федеральный бюджет, а еще 560 миллионов выделят по линии бюджетов российских субъектов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на время проведения чемпионата в Петербурге, где состоятся четыре матча, будет ограничена стоимость отелей во избежание спекуляций.