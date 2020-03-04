Болельщика «Зенита» арестовали за стычку с фанатами «Локомотива»

Петроградский районный суд назначил болельщику «Зенита» Николаю Зубанову 7 суток административного ареста. Причиной этого стала потасовка с фанатами «Локоматива» на «Газпром Арене» в Петербурге.

Суд установил, что во время матча «Зенит» — «Локомотив» 29 февраля Зубанов прошел на трибуну сектора, где находились болельщики московского клуба. Он попытался сорвать флаг «Локоматива», а также схватил за ногу и скинул с ограждения неустановленного зрителя.

Свою вину Зубанов не признал. Болельщик заявил, что лишь пытался сорвать средства поддержки, но ни кого с ограждения не скидывал.

«Суд назначил наказание в виде административного ареста на срок 7 суток с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок 1 год», — сообщили в Объединной пресс-службе судов Петербурга.

В пресс-службе добавили, что переход Зубанова с трибуны сектора В203 на трибуну сектора В204 также является правонарушением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал потасовку на матче с «Локомотивом» неприемлемой.