«Зенит» разберется в конфликте между болельщиками на матче с «Локомотивом»

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Медведев разбирается в инциденте. Фото: fc-zenit.ru

В клубе заявили, что будут наказаны те, кто должен был следить за порядком.

Об этом стало известно 1 марта. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на генерального директор «Зенита» Александр Медведев. Он назвал инцидент во время матча с «Локомотивом» неприемлемым, заверив, что расследование уже идет. В результате накажут тех, кто не уследил за порядком, а участникам конфликта окажется юридическая и медицинская помощь. Медведев отметил, что среди дравшихся были пьяные люди и непонятно, кто их пропустил в таком состоянии.

Напоминаем, что болельщики подрались 29 февраля, так как болельщик «Зенита» проник на гостевую трибуну и попытался украсть флаг «железнодорожников». В результате он получил травмы и был госпитализирован.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что чемпион России по боксу подрался с росгвардцейцем.

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