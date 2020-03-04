«Зенит» играет с «Ахматом» в 1/4 финала Кубка России

&#171;Зенит&#187; играет с &#171;Ахматом&#187; в 1/4 финала Кубка России
Фото: ФК "Зенит"

В Грозном проходит матч в рамках четвертьфинала Кубка России между «Ахматом» и петербургским клубом «Зенит». Игра началась в 18:00 мск.

Сегодня за сине-бело голубых сыграют Михаил Кержаков, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Малком и Эмилиано Ригони.

На данный момент лидирует петербургская команда — 1:2 в пользу «Зенита».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» сыграет с «Ахматом» в форме лазурного цвета.

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