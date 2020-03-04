Сбербанк создал модели распространения коронавируса по стране

В общей сложности в мире заразились новым типом коронавируса около 82,5 тысячи человек. Фото: pixabay.com

В общей сложности в мире заразились новым типом коронавируса около 82,5 тысячи человек. Фото: pixabay.com

Для этого пришлось привлечь искусственный интеллект. Оказывается, людям до 40 лет особо не о чем переживать.

Об этом стало известно 4 марта. Обо всем рассказал глава банка Герман Греф, пишут РИА Новости. При помощи искусственного интеллекта было составлено три модели распространения коронавируса в России, каждая из которых не заставила экспертов о чем-либо сильно переживать. Заболевание с большой вероятностью может распространиться либо весной, либо осенью.

Вне зоны риска находятся люди до 40 лет – это экономически активное, трудоспособное население. В организации отметили, что заинтересованы в отсутствии ложной паники, так как из-за нее может пострадать бизнес.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что премьеру фильма о Джеймсе Бонде отложили на полгода из-за коронавируса.