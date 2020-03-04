Премьеру фильма о Джеймсе Бонде отложили на полгода из-за коронавируса

Ленту должны были показать в апреле, а покажут только в ноябре.

Об этом стало известно сегодня, 4 марта. Обо всем сообщается на официальной станице киноленты в Twitter. Премьеру 25-го фильма киносаги о Джеймсе Бонде перенесли более чем на полгода из-за коронавируса. Фильм хотели показать второго апреля, но покажут только в ноябре, так как ожидается, что этой весной будет вспышка заболевания. По прогнозам кинотеатры будут массово недоступны, поэтому мало кто сможет посмотреть ленту. До этого с предложением отменить премьеру выступали сами поклонники бондианы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что юбилейный фильм о Джеймсе Бонде станет кульминацией шпионских похождений агента 007. В нем Дэниел Крэйг последний раз скажет знаменитую фразу: «Бонд. Джеймс Бонд.». Хоть он и хотел покинуть бондиану после выхода «Спектра» в 2015 году, его уговорили вернуться в последний раз.