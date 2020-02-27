Юбилейный фильм о Джеймсе Бонде станет кульминацией шпионских похождений агента 007

Юбилейный фильм о Джеймсе Бонде станет кульминацией шпионских похождений агента 007
Постер 25 фильма Бондианы. Фото: Instagram 007.

Фильм «Не время умирать» выйдет в прокат 9 апреля 2020 года. В нем Дэниел Крэйг последний раз скажет знаменитую фразу: «Бонд. Джеймс Бонд.». Хоть он и хотел покинуть бондиану после выхода «Спектра» в 2015 году, его уговорили вернуться в последний раз.

Студия Universal выпустила видео о съемках нового фильма. В нем режиссер Кэри Фукунага поведал о создании картины. Персонаж в фильме раскрывается заново, ведь он оставил службу ради своего личного счастья, и пробыл в отставке 5 лет. Но счастье длилось недолго. Ему предстоит столкнуться с сильнейшим соперников из всех, кто вставал у него на пути. Фукунага отметил, что он даже могущественнее «Спектра».

Из интересного было отмечено, что в дальнейшем пол главного героя менять не будут, хоть слухи об этом и шли. А вот актер с другим цветом кожи может вполне претендовать на роль нового агента 007. Об этом рассказала Барбара Брокколи.

Саундтрек к фильму записала 18-летняя Билли Айлиш. Она стала самой молодой исполнительницей заглавной песни за всю историю франшизы.

Из-за коронавируса же отменили важный пресс-тур в Китае. Это может печально отразиться на кассе картины. Бонд очень популярен в восточной стране.

В новом фильме Бонду придется столкнуться со злодеем по имени Сафин. Его играет оскароносный Рами Малек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Создатели «Бондианы» отказались менять пол главного героя.

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агент 007 Джеймс Бонд не время умирать
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