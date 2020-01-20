Создатели «Бондианы» отказались менять пол главного героя

Главный персонаж знаменитой бондианы — серии фильмов про агента 007 останется мужчиной, заявила продюсер фильмов Барбара Брокколи.

Как передает Variety, Брокколи опровергла информацию о женщине в роли агента 007. Продюсер подчеркнула, что исполнитель роли Джеймса Бонда может быть любой расы, но он должен оставаться мужчиной. Она также отметила, что вместо замены пола, им стоит ввести дополнительного персонажа женского пола — личность с сильным характером.

По словам Брокколи, ее не вдохновляет идея о поручении играть агента 007 женщине. Она считает женщин самих по себе интереснее, чем сам этот персонаж. «Хорошо это или плохо, но мы сохраняем образ» — подчеркнула продюсер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новым агентом 007 станет чернокожая актриса Лашана Линч.