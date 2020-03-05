В Ленобласти пенсионер скончался на скамейке в приемном покое больницы

В Ленобласти пенсионер скончался на скамейке в приемном покое больницы
На вид погибшему около 60-65 лет. Фото: Pixabay

В отдел полиции Лужского района Ленинградской области в среду, 4 марта, поступило сообщение от медсестры ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ». Она сообщила, что в приемный покой больницы пришел неизвестный мужчина и умер.

Как стало известно gazeta.spb.ru, он умер в помещении приемного покоя на скамейке. На вид погибшему около 60-65 лет.

Ранее gazetа.spb.ru сообщала, что один из пассажиров 13 февраля упал на пути красной ветки метрополитена. В связи с этим движение поездов от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Площадь Ленина» было временно приостановлено.

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