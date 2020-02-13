Пассажир упал на пути на красной ветке петербургского метро

Пассажир упал на пути на красной ветке петербургского метро
Метро. Фото: Pixabay

В Петербурге было остановлено движение по красной ветке метрополитена от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Площадь Ленина». Причиной таких мер стало падение пассажира на рельсы.

ЧП произошло сегодня, 13 февраля, в 16:17. Пассажир упал на рельсы, в результате чего поезда по красной ветке прекратили движение.

Как сообщает телеграм-канал «Метро Петербурга», пассажир выжил.

Сейчас движение полностью восстановлено.

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Пассажир упал на пути на красной ветке петербургского метро
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