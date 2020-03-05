СКА сегодня сыграет с «Витязем» в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина

В четверг, 5 марта, СКА сыграет третий матч серии 1/4 финала Западной Конференции в Кубке Гагарина против «Витязя».

Матч состоится в Подольске, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Два предыдущие матча, которые прошли в Ледовом дворце, завершились победой СКА.

Напомним, 3 марта СКА обыграл подмосковный «Витязь» во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу армейцев. Встреча прошла в Ледовом дворце.В составе СКА отличились Сергей Плотников (23 минута), Евгений Кетов (30), Василий Подколзин (32) и Йоонас Кемппайнен (36). У «Витязя» шайбы забросили Куинтон Хауден (13, 51) и Алексей Макеев (54). Счет в серии стал 2-0 в пользу СКА.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский СКА одержал уверенную победу над «Витязем» в матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 6:1.