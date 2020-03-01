СКА разгромил «Витязь» в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

Петербургский СКА одержал уверенную победу над «Витязем» в матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 6:1.

Три шайбы «армейцам» принес форвард Андрей Кузьменко, оформивший хет-трик. Он отличился на 9-й, 31-й и 50-й минутах матча. Помогали ему в этом Игорь Ожиганов, Антон Бурдасов и Динар Хафизуллин.

Дублем отметился 19-летний нападающий СКА Кирилл Марченко. Хоккеист забросил шайбы на 27-й минуте с передачи Ивана Морозова и на 31-й минуте в большинстве с передач Василия Подколзина и Ивана Морозова.

Еще одну шайбу петербургскому клубу принес Йоонас Кемппайнен. Гол он забил на 22-й минуте в большинстве с передачи Александра Барабанова.

Единственную шайбу подольскому «Витязю» принес Павел Чернов на 9-й минуте матча.

Следующий матч СКА и «Витязь» проведут 3 марта в Петербурге, после команды встретятся в Подольске 5 и 7 марта.