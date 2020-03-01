Дубли Марченко и Кузьменко усилили преимущество СКА в матче с «Витязем»

Петербургский СКА увеличил преимущество до 5:1 в матче с подольским «Витязем». Команды встретились в четвертьфинальном матче Западной конференции в плей-офф Кубка Гагарина.

Счет после первого получаса игры составляет 5:1 в пользу петербургской команды. Шайбами отметились Андрей Кузьменко (8:32, 30:10), Йоонас Кемппайнен (21:20) и Кирилл Марченко (26:57, 29:00). Двое из них отметились дублями.

В составе «Витязя» гол забил 53-й номер Павел Чернов на 13-й минуте матча.

СКА и «Витязь» встретились 1 марта в Ледовом дворце в Петербурге. Стартовый свисток был дан в 17:00 по местному времени.

По итогам регулярного чемпионата «армейцы с Невы» заняли второе место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Алексея Кудашова уступила московскому ЦСКА в одно очко. «Витяль» финишировал на седьмой строчке, имея в своем активе 65 очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СКА проведет матчи 3, 5, 7 и при необходимости, 7, 9 и 11 марта.