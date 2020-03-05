Российско-финскую границу пересекли почти полтора миллиона раз

Больше всего желающих оказалось на пунктах Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ваалимаа (Торфяновка).

Для Юго-Восточной Финляндии пересечение границы 1,3 млн раз — большой показатель. В прошлом году эта цифра была на 26% меньше. Об этом сообщает Yle.

Рекордсмен по пропуску желающих попасть за границу — Нуйямаа (Брусничное). В начале этого года количество пересечений увеличилось на 100 тысяч.

Пока что, во въезде отказали 114 гражданам. В основном, у них не было либо действующей визы, либо необходимого вида на жительство.

Пограничная охрана Финляндии за пару месяцев депортировала уже 14 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мартовские праздники ожидаются пробки на границах с Финляндией и Эстонией. В длинные весенние выходные Петербуржцы захотят посетить соседние страны для отдыха.