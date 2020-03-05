В мартовские праздники ожидаются пробки на границах с Финляндией и Эстонией

Речь о длинных мартовских праздниках — многие решают поехать отдохнуть в соседние страны. Из-за этого увеличивается нагрузка на автомобильные пункты пропуска. Количество желающих пересечь границу увеличивается в несколько раз по сравнению с запланированными возможностями пропускных пунктов.

Пограничники делают все возможное, чтобы прохождение контроля было комфортным — открываются все полосы для движения, увеличивается работающий состав сотрудников.

Но многое зависит и от граждан. Поэтому, лучше заранее проверять наличие необходимых документов и планировать поездку максимально детально. А также, стоит выбирать более комфортное время для пересечения границы.

В связи с этим, Пограничное управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает об ожидаемых нагрузках на пропускные пункты:

МАПП «Торфяновка» — нагрузка по выезду из РФ: 6 марта с 16:00 до 23:00, 7-8 марта с 8:00 до 14:00. По въезду в РФ 8 марта с 18:00 до 21:00, 9 марта с 17:00 до 23:00.

МАПП «Брусничное» — нагрузка по выезду из РФ: 6 марта с 17:00 до 23:00, 7 марта с 7:00 до 14:00, 8 марта с 7:00 до 14:00. По въезду в РФ: 8 марта с 17:00 до 21:00, 9 марта с 16:00 до 23:00

МАПП «Светогорск» — нагрузка по выезду из РФ — 6 марта с 18:00 до 23:00, 7-8 марта с 8:00 до 13:00. По въезду в РФ: 8 марта с 18:00 до 21:00, 9 марта с 16:00 до 22:00.

МАПП «Ивангород» — нагрузка по выезду из РФ: 9 марта с 15:00 до 23:00, по въезду в РФ: 6 марта с 16:00 до 23:00, 7 марта с 9:00 до 14:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финляндии число зараженных коронавирусом выросло до 12.