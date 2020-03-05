В Финляндии число зараженных коронавирусом выросло до 12

В Финляндии число зараженных коронавирусом выросло до 12
Флаг Финляндии. Фото: pixabay

Число зараженных коронавирусом в соседней для Петербурга Финляндии выросло до 12.

По данным Национального института общественного здравоохранения, трое заболевших обнаружили в Хельсинки и Уусимаа, один в Тампере и ещё один в Лахти.

Первый случай заражения коронавирусом в Финляндии был зарегистрирован 26 февраля.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

На данный момент известно о семи случаях заражения коронавирусом в России. В четверг, 5 марта, в Петербурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшим оказался студент СЗГМУ им. Мечникова, гражданин Италии. Контактировавших с ним людей поместили под медицинское наблюдение в медучреждение или на дому. Врачи взяли анализы еще у пятерых учащихся медицинского университета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.

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