Туристская отрасль потеряет $100 млрд из-за коронавируса

Туроператоры в России продолжают нести убытки из-за приостановления продажи туров в Китай, Италию, Южную Корею и Иран. Фото: pixabay

Туроператоры в России продолжают нести убытки из-за приостановления продажи туров в Китай, Италию, Южную Корею и Иран. Фото: pixabay

Мировому туристскому рынку грозят многомиллиардные убытки из-за распространения эпидемии нового типа коронавируса COVID-2019.

Как сообщает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, снижение спроса на фоне эпидемии коснулось всех сегментов и сфер туризма.

В АТОР отметили, что объем бронирований у турфирм на внутренних и международных направлениях упал на 20-25%. Туроператоры в России продолжают нести убытки из-за приостановления продажи туров в Китай, Италию, Южную Корею и Иран.

На сегодняшний день российские туроператоры понесли убытки в размере 27 миллиардов рублей. А мировая туротрасль может потерять порядка $100 млрд.

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