Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию

Теперь, с помощью договора о добровольном пенсионном страховании, женщины смогут выходить на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет. В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах». Данный законопроект опубликовали на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Помимо этого, в законе прописано, что раньше этого возраста на пенсию смогут выйти граждане, которые попадают в льготную категорию, а именно: педагоги, инвалиды, многодетные матери, работники Севера.

Более высокий возраст для выхода на такую пенсию возможен. Для этого нужно будет согласие обеих сторон. Обязательным условием при этом является то, что возраст не должен быть выше 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Данный закон поможет жителям России улучшить свое материальное положение перед выходом на пенсию государственную.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ПФР рассказали, какой будет пенсия в 2022 году.