В Ленобласти на благоустройство дворов выделят 221 млн рублей

Для благоустройства дворовых территорий комитет жилищно-коммунального хозяйства Ленобласти выделил 221 млн рублей.

На эти средства будут приведены в порядок 31 двор в восьми городах региона в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В городе Тосно планируется обновить дворы на проспекте Ленина, улице Советской и Максима Горького. На эти цели выделят 21,4 млн рублей. На благоустройство дворов в Кингисеппе потратят 16,6 млн рублей, в Кировске — 16,4 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Газпром Нефть» решил возвести на Охтинском мысе в Петербурге невысокий деловой центр вместо высотного здания, а также разбить рядом парк. Ландшафтный парк и современный бизнес-комплекс появится в устье реки Охты.