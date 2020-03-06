В Ленобласти на благоустройство дворов выделят 221 млн рублей

В Ленобласти на благоустройство дворов выделят 221 млн рублей
Будут приведены в порядок 31 двор. Фото: Pixabay

Для благоустройства дворовых территорий комитет жилищно-коммунального хозяйства Ленобласти выделил 221 млн рублей.

На эти средства будут приведены в порядок 31 двор в восьми городах региона в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В городе Тосно планируется обновить дворы на проспекте Ленина, улице Советской и Максима Горького. На эти цели выделят 21,4 млн рублей. На благоустройство дворов в Кингисеппе потратят 16,6 млн рублей, в Кировске — 16,4 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Газпром Нефть» решил возвести на Охтинском мысе в Петербурге невысокий деловой центр вместо высотного здания, а также разбить рядом парк. Ландшафтный парк и современный бизнес-комплекс появится в устье реки Охты.

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В Ленобласти на благоустройство дворов выделят 221 млн рублей
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