В Невском районе парочка азиатов ограбила магазин одежды

В Петербурге сотрудники полиции разыскивают неизвестных мужчину и женщину, которые силой похитили выручку из магазина в Невском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло накануне, 5 марта, на проспекте Пятилеток. Полицию вызвала продавец магазин «Трикотаж». По ее словам злоумышленница забрала 15 тысяч рублей выручки, а ее напарник силой завел потерпевшую в примерочную.

Потерпевшая сообщила, что грабители были азиатской внешности. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что в магазине не оборудовано видеонаблюдение. Полиция будет просматривать записи с камеры, установленной неподалеку.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четверо избили и ограбили сантехника на Будапештской.