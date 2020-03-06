Семак рассказал о травмированных игроках

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков.

Семак отметил, что Дзюба, Азмун и Дриусси вернулись в общую группу «Зенита» и, скорее всего, смогут принять участие в матче против «Уфы».

«Есть небольшие проблемы, но и Дриусси, и Дзюба, и Азмун сейчас будут работать в общей группе», — отметил главный тренер, сообщает Sports.ru.

Напомним, «Зенит» сыграет с «Уфой» 9 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба получил травму в товарищеской встрече с минским «Динамо». Напомним, матч между «Зенитом» и минским «Динамо» прошел 22 февраля и завершился со счетом 1:1. «Зенит» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 46 очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст, он чувствует себя хорошо по всем показателям.