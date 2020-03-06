Из-за обысков у биатлониста Логинова Россия выразила протест Италии

Россия направила Италии официальный протест из-за обысков, проведенных у биатлониста Александра Логинова. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Российская сторона заявила о неприемлемости и непропорциональности подобных мер в отношении российских спортсменов…», — приводит слова Захаровой «ТАСС».

В МИД подчеркнули, что обыски у Александра Логинова 22 февраля оказали негативное влияние на развитие спортивного сотрудничества между Россией и Италией.

Россия надеется, что будут приняты меры по недопущению подобных инцидентов в будущем, а «виновные в злоупотреблении против спортсменов» будут привлечены к ответственности.

Напомним, итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. У биатлониста изъяли телефон, ноутбук и другие личные вещи. Поводом для обысков стало то, что Касперович, якобы, находился на чемпионате мира не по российской аккредитации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Логинов задумался о завершении спортивной карьеры.