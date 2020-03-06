В России выявили 6 новых случаев коронавируса

За сутки в России зафиксировали шесть новых случаев коронавируса. Из них пять пришлось на Москву, один — на Нижний Новгород.

Все новые случаи связаны с поездками в Италию, пишет «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб при правительстве РФ.

Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Заболевание протекает в легкой форме.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 100 тыс. Скончались от инфекции 3 тыс. 405 человек. Лидерами по количеству заболевших стали Китай, Южная Корея, Италия и Иран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали 64 человека. Они госпитализированы в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина. Все пациенты вернулись с признаками ОРВИ из стран с неблагополучной по коронавирусной инфекции обстановкой.