В Петербурге у более 60 человек подозревают коронавирус

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

В Клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Петербурге госпитализированы 64 человека с признаками ОРВИ. Все они вернулись из стран с неблагополучной по коронавирусной инфекции обстановкой.

«По данным на 7:30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ», — приводит «РИА Новости» слова представителя комитета по здравоохранению Петербурга.

Напомним, 4 марта в Петербурге подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Инфекцию выявили у студента СЗГМУ им. Мечникова, приехавшего из Италии на обучение. В студенческом общежитии вуза на проспекте Просвещения объявлен карантин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки за пределами Китая коронавирус диагностировали у 2 тыс. 98 человек. В КНР количество зараженных увеличилось на 143. Всего в мире 95,3 тыс. человек, заболевших коронавирусом.