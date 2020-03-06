За сутки вне Китая коронавирус выявили у 2098 человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поделилась новыми данными о ситуации с новым коронавирусом в мире.
Согласно обновленным данным ВОЗ, которые приводит ТАСС, за минувшие сутки коронавирус был диагностирован у 2241 человек по всему миру, из них 143 человека заразились в Китае, а остальные 2098 случаев пришлись на страны за пределами Поднебесной.
Всего в мире на сегодняшний день коронавирусом заражены 95,3 тыс. человек, из которых 80,5 тыс. приходится на КНР, а оставшиеся 14,7 тыс. — в остальных странах мира.
По данным организации, за время эпидемии коронавируса от заболевания умерли более трех тысяч человек в Китае и 267 — в других странах.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число зараженных коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 6284 человек.