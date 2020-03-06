На Котина мужчина напал на петербурженку в лифте

Он нанес женщине удары ножом из-за телефона. В результате было возбуждено уголовное дело.

Об этом стало известно сегодня, 6 марта. Обо всем сообщил один из пользователей в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автор поста выложил видео, на котором запечатлен момент нападения. Все случилось в лифте дома номер 4/1 на улице Котина. Женщина пыталась увернуться, но все равно получила два удара ножом – в бок и в руку. Преступник пошел на это, чтобы отобрать у жертвы телефон.

Сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов, уголовное дело уже возбуждено.

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