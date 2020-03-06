Фанаты «Зенита» раскритиковали руководство клуба после скандала в Грозном

Фанаты &#171;Зенита&#187; раскритиковали руководство клуба после скандала в Грозном
Фото: pixabay

Они прокомментировали инцидент, случившийся во время матча Кубка России.

Об этом стало известно сегодня, 6 марта. Обо всем сообщается на сайте объединения фанатов «Зенита» «Ландскрона». Они публиковали заявление, в котором поблагодарили всех, кто поддержал их после матча в Грозном. При этом болельщики отметили, что руководство клуба поступило иначе и с этим сложно мириться. Они обвинили его в том, что «Зенит» готов забывать о традициях, хотя они важны всегда и в любом городе.

Напоминаем, что конфликт произошел среди болельщиков из-за снятой футболки. Гендиректор «Зенита» заявил, что нельзя оголяться в Чечне.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак рассказал о травмированных игроках. Он отметил, что Дзюба, Азмун и Дриусси вернулись в общую группу «Зенита» и, скорее всего, смогут принять участие в матче против «Уфы».

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