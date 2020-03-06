Над покупкой Сердара Азмуна задумался итальянский клуб

Нападающий «Зенита» может покинуть команду, уверяют источники.

Об этом стало известно 6 марта. Обо всем сообщает Corriere dello Sport, ссылаясь на собственные источники. Спортивный директор «Наполи» видел, как играет нападающий «Зенита», и считает его талантливым футболистом. Он хочет, чтобы Азмун присоединился к итальянскому клубу – этому вопросу будут посвящены ближайшие переговоры с «сине-бело-голубым». Непонятно, готово ли руководство «Зенита» расстаться с игроком и за какие деньги.

Напоминаем, что «Наполи» собирается продлевать контракты сразу с несколькими футболистами. Азмун же присоединился к «Зениту» год назад, получив за это 12 миллионов евро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фанаты «Зенита» раскритиковали руководство клуба после скандала в Грозном. Они прокомментировали инцидент, случившийся во время матча Кубка России.