Лариса Гузеева рассказала о своей диете и показала результаты

Телесваха заявила, что проходит курс лечения в специальной клинике под Санкт-Петербургом.

Об этом стало известно 6 марта. Обо всем телесваха Лариса Гузеева рассказала в Instagram-аккаунте. Она выложила фотографию в полный рост, на котором видны результаты похудения. Актриса призналась, что проходит лечение в клинике под Санкт-Петербургом. Она написала, что ей предстоит много работать над собой и она благодарит подписчиков за поддержку и любовь.

В «сториз» артистка показала свои скудные приемы пищи. Так, на завтрак она съела яйцо пашот с горсткой вяленых помидоров, выпила немного смузи и яблоко.

Поклонники под постами Гузеевой отмечают, что она действительно постройнела и пожелали ей удачи.

«Красивая, умная и дерзкая»,

— восхищается один из поклонников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова показала фигуру после изнурительной диеты.