Весенний фестиваль цветов состоится в Ботаническом саду Петербурга

Его название — «Мечты о весне». Пройдет он в длинные мартовские праздники — с 7 по 9 марта. В эти дни с 10:00 до 17:00 жители и гости города смогут насладиться разнообразием цветов и посетить различные мероприятия. В рамках фестиваля состоится выставка тюльпанов, посещение экспозиции Ботанического музея, прогулка по оранжереям и различные мастер-классы. Об этом сообщает пресс-служба Ботанического сада Петра Великого.

Организатором выступила Ассоциация художников ботанического искусства. На фестивале будет проведено две выставки живописи и иллюстрации — «Растения японских садов» и «Северная весна».

К праздникам на территории сада уже зацвели тюльпаны, сирень, цикламены и подснежники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ботаническом саду имени Петра Великого пройдет фестиваль сирени. Он проходил с 22 по 24 февраля.