В Ботаническом саду имени Петра Великого пройдет фестиваль сирени

В праздничные выходные, с 22 по 24 февраля, в петербургском Ботаническом саду состоится Сиреневый фестиваль. На мероприятие приглашают детей и взрослых.

О готовящемся фестивале рассказали в четверг, 20 февраля, в пресс-службе учреждения. В развлекательную программу мероприятия входит не только экспозиция растений, но и творческие мастер-классы. Гостей фестиваля также порадует выставка под названием «Северная весна», которая продемонстрирует ботаническую живопись и иллюстрации.

Горожане и гости Северной столицы также смогут посетить Ботанический музей и пройтись по Субтропическому оранжерейному маршруту. Кроме того, с 25 по 27 февраля в Ботаническом саду можно будет увидеть декоративную экспозицию сирени.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ботаническом саду имени Петра Великого проходила распродажа экзотических растений.