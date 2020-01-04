В Ботаническом саду началась распродажа экзотических растений

В Ботаническом саду началась распродажа экзотических растений
Ботанический сад Петра Великого. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Ботанический сад в Петербурге решил устроить распродажу экзотических растений. Петербуржцы смогут приобрести их в магазине сада в эти выходные, 4 и 5 января.

Как рассказали в официальной группе Ботанического сада в соцсети «ВКонтакте», магазин будет распродавать редкие растения с 12:00 до 17:00. Дверь в магазин находится у конца субтропического маршрута — там надо будет зайти под арку.

Горожане смогут приобрести экзотические растения, которых нет ни в одном другом петербургском магазине. Например, покупатели смогут забрать домой тетрастигму, мирт обыкновенный или батат. При этом их выставят на продажу по доступной цене.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пищевые отходы из ресторанов Петербурга могут пойти на удобрения в Ботанический сад.

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