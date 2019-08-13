Пищевые отходы из ресторанов Петербурга могут пойти на удобрения в Ботанический сад

Пищевым отходам из ресторанов Санкт-Петербурга нашли применение, их могут начать использовать в удобрениях в Ботаническом саду.

Экологи рассказали, что количество пищевых отходов в ресторане за день в день может достигать 100 кг. В Северной столице находится более 8 тыс. ресторанов.

За сутки в ресторанах города может накапливаться до 800 тонн пищевых отходов. Как сообщает «Петербургский дневник», экологи считают, что пустить их на удобрения будет логическим решением.

Данное решение сможет помочь уменьшить поступление на мусорные полигоны число отходов, а также снизит запах гниения.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что на месте свалки в Полюстрово появится фонтан. На место установки приезжал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.