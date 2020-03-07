Актер из «Стар Трека» при разводе получил семя коня

Речь идет о Уильяме Шатнере, который расторг свой брак с Элизабет Шатнер спустя 18 лет семейной жизни.

Имущество, которое делили супруги, весьма необычное. Но 88-летний Шатнер смог договориться с бывшей женой полюбовно.

В результате, звезде «Звездного пути» достались две лошади — «Ренессанс Менс Медичи» и «Пауэр Ривер Ширли», а также две «кофейные» собаки с кличками «Маккиато» и «Двойной эспрессо». И разумеется, ему досталось столь необходимое семя коня, которое ему понадобится для разведения лошадей, ведь помимо всего прочего, ему досталось и специальное оборудование для этого.

Его экс-супруга, которая является дрессировщицей лошадей, получила оставшихся непарнокопытных животных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тарантино не будет снимать новый «Звездный путь». К сожалению, он передумал.