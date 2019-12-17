Тарантино не будет снимать новый «Звездный путь»

Он решил уйти из проекта, но режиссер пока не обсудил это с представителями киностудии.

Об этом стало известно сегодня, 17 декабря. Обо всем режиссер Квентин Тарантино рассказал в интервью изданию Consequence of Sound. Он отметил, что передумал браться за «Звездный путь» и намерен обсудить свой уход из проекта с Paramount Pictures. Получается, что фильм не станет одной из последних работ режиссера.

Тарантино отметил, что «Однажды в Голливуде» может завершить его карьеру.

«Таким образом, я снял с себя обязательство выступить с каким-то значительным высказыванием»,

— добавил режиссер.

Он также подчеркнул, что еще один его проект может быть совсем небольшим. Пока что режиссер не знает, за что именно возьмется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Квентин Тарантино задумался о продолжении «Убить Билла». По его словам, всерьез задуматься о съемках его заставила недавняя встреча с актрисой Умой Турман.