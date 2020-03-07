В итальянской деревне вместо воды из кранов полилось вино

В итальянской деревне вместо воды из кранов полилось вино
В копилках итальянцев появилась весьма удивительная история. Фото: Pixabay

Жители небольшой деревни Сетеккани на мгновение поверили, что вода может превращаться в ламбруско.

Данное событие произошло в паре домов на севере Италии в регионе Эмилия-Романья. Ничего подозревающие жители мыли посуду, как вдруг из кранов полилось игристое вино. Об этом сообщает Euronews.

Смекнув, в чем дело, итальянцы начали пополнять запасы прямо из своего водопровода, используя всевозможные кастрюли и стаканы. Делились своими впечатлениями от произошедшего местные жители и в социальных сетях.

Позже, выяснилось, что причиной временного появления у людей винопровода, стал сбой на винодельне Lambrusco Grasparossa di Caslelvetro. Представители компании уже принесли свои извинения, пообещав, что подобного больше не будет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты рассказали, как правильно выбирать розовое вино.

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В итальянской деревне вместо воды из кранов полилось вино
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