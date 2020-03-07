В итальянской деревне вместо воды из кранов полилось вино

Жители небольшой деревни Сетеккани на мгновение поверили, что вода может превращаться в ламбруско.

Данное событие произошло в паре домов на севере Италии в регионе Эмилия-Романья. Ничего подозревающие жители мыли посуду, как вдруг из кранов полилось игристое вино. Об этом сообщает Euronews.

Смекнув, в чем дело, итальянцы начали пополнять запасы прямо из своего водопровода, используя всевозможные кастрюли и стаканы. Делились своими впечатлениями от произошедшего местные жители и в социальных сетях.

Позже, выяснилось, что причиной временного появления у людей винопровода, стал сбой на винодельне Lambrusco Grasparossa di Caslelvetro. Представители компании уже принесли свои извинения, пообещав, что подобного больше не будет.

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