Эксперты рассказали, как правильно выбирать розовое вино

Выбирать вина нужно не позднее, чем через полтора года после сбора урожая. Фото: Pixabay

Выбирать вина нужно не позднее, чем через полтора года после сбора урожая. Фото: Pixabay

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать качественное розовое вино.

По словам замглавы Роскачества Ильи Лоевского, в России можно купить бутылку розового вина за 300-400 рублей. Но при этом нужно знать правила выбора.

Итак, выбирать вина нужно не позднее, чем через полтора года после сбора урожая. Следует обратить внимание на географические индикаторы «Вино защищенного географического указания» и «Вино защищенного наименования места происхождения». Это признак того, что вино произведено на 100% из российского винограда. Плюсом может быть и указание на этикетке сорта винограда.

Эксперт также рассказал, как определить, насколько хорошо чувствует себя вино в бутылке. Например, желтоватый оттенок говорит об окислении. Качественное розовое вино должно иметь цвет в широкой гамме от бледного «лососевого» цвета до яркого розового.

Розовое вино лучше всего подойдет к морепродуктам, оливкам и молодым сырам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты Роскачества рассказали, в чем недостатки вина в пакетах. По их словам, вино в такой упаковке может продаваться значительно ниже средней цены напитка. Эксперты отметили, что в мягкой упаковке зачастую продается псевдо-вино. Чаще всего это напиток, изготовленный из переработки винограда.